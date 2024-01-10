Вогонь HIMARS знищив російські 'Торнадо-Г' і 'Мста-С' на півдні (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій знищили російські самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" на Південному напрямку. Для цього українські військові застосували HIMARS.

Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram. Зазначили, що екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" та РСЗВ "Торнадо-Г"

Зокрема, ці військові машини призначені для знищення важкої техніки, живої сили, руйнування польових фортифікаційних споруд, перешкоджання маневрам ворога вглибині його оборони.

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Таким чином оператори ССО визначили координатори російських цілей та навели по них вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті САУ "Мста-С" була знищена, а РСЗВ "Торнадо-Г" пошкоджена та не підлягає ремонту.

В опублікованому пресслужбою ССО відео бійці показали, як виявили в лісі російську техніку за допомогою безпілотника. Після цього по ній спрямували вогонь HIMАRS, у результаті чого відбувся вибух, у небо здійнявся густий дим, а техніка противника перестала функціонувати.

Нагадаємо, днями бійці ССО за допомогою мінометів знищили російську групу біля Авдіївки.

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