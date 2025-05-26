Город багато років у користуванні: чи можна його приватизувати

Багато українців роками обробляють городи біля своїх будинків – вирощують овочі, доглядають землю та підтримують порядок. Проте далеко не всі замислюються, що з юридичної точки зору така ділянка може залишатися неоформленою.

Не всі власники городів знають, чи дозволяється приватизація землі на підставі тривалого користування, повідомляє "Земельний фонд України". Особливо актуальним це питання стало зараз – під час воєнного стану, коли люди шукають способи закріпити свої права на землю.

Експерти зазначають, що наразі узаконити право на землю можливо, однак існують певні нюанси. Насамперед слід розуміти, що таке приватизація на підставі тривалого користування.

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Мова йде про випадки, коли особа протягом багатьох років фактично володіє землею – безперервно, відкрито та сумлінно – але без офіційного оформлення прав власності. У такій ситуації вона може претендувати на оформлення ділянки у свою власність.

Цей механізм приватизації застосовується до таких випадків:

городи біля житлових будинків, за відсутності правовстановлювальних документів;

земельні ділянки, що перебувають у фактичному користуванні не менше 15 років;

земля, яка не є приватною власністю іншої особи й не передана офіційно в оренду.

Як оформити земельну ділянку під час воєнного стану

У період воєнного стану в Україні запроваджено спрощення деяких адміністративних процедур. Зокрема, органи місцевого самоврядування можуть швидше реагувати на звернення громадян, а доступ до реєстрів для проведення певних дій став менш обмеженим.

Люди, які втратили землю або житло через бойові дії, можуть звертатися з проханням про надання нових земельних ділянок. Проте це не дає автоматичного права – потрібно проходити всі етапи відповідно до закону.

Що потрібно зробити:

Зібрати докази фактичного користування землею: фотографії, підтвердження від сусідів, квитанції про сплату, рішення місцевих рад, документи інвентаризації тощо;

Проконсультуватися з юристом для правового аналізу ситуації;

Подати заяву до сільської чи міської ради або звернутися до суду – залежно від конкретного випадку.

Чому краще оформляти землю з юристом

Необхідно перевірити юридичний статус ділянки – можливо, вона вже належить громаді, державі чи приватній особі;

Усі документи мають бути оформлені правильно, щоб уникнути відмов або затримок;

У деяких випадках доведеться відстоювати своє право у суді.

Якщо ви давно обробляєте город, але досі його не оформили – саме час почати цей процес. Навіть в умовах війни важливо захистити свої права на землю. І зробити це найкраще за допомогою фахівця, аби уникнути юридичних помилок та не втратити те, що роками було у вашому користуванні.

Раніше ми розповідали, чи можна приватизувати землю біля річки та на яких умовах.

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