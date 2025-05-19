В Україні очікується суттєве здорожчання землі: на скільки можуть зрости ціни

Вартість сільськогосподарських земель в Україні може суттєво зрости. Експерти прогнозують, що впродовж кількох наступних років ціни піднімуться на 15–20%. Проте для реалізації такого сценарію необхідне дотримання певних умов.

Одним із чинників, як зазначив координатор земельного комітету асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Ігор Лисецький, є стабілізація економічної ситуації. Про це пише OBOZ.UA.

Крім того, за його словами, підвищення цін стане можливим за наявності таких умов:

продовження реформ;

загального поліпшення інвестиційного клімату.

"Ми оцінюємо, що динаміка буде позитивна – в районі 15-20% зростання. Але є багато факторів. Війна – один з основних, які впливають на динаміку ціни і на попит як пропозиції, так і купівлі", – зазначається у повідомленні.

У цілому, за словами експерта, найвищу ділову активність на ринку наразі фіксують у центральних регіонах України. Причина цього полягає в тому, що саме тут зосереджені:

найбільші масиви сільськогосподарських угідь;

найродючіші ґрунти;

найвищий рівень агровиробництва.

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Яка вартість гектара землі в Україні

Найдорожча земля розташована в Дніпропетровській області — середня вартість одного гектара тут становить приблизно 358 305 гривень. А також:

у Івано-Франківській – 172 336 грн;

Тернопільській – 162 417 грн;

Львівській – 104 046 грн;

Донецькій областях – 101 047 грн.

За даними аналітиків, найнижча вартість землі спостерігається в Миколаївській області – середня ціна за гектар складає 34 562 гривні. Крім того, в:

Запорізькій – 35 440 грн;

Одеській – 38 672 грн;

Херсонській областях – 39 040 грн.

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