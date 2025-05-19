В Украине ожидается существенное подорожание земли: на сколько могут вырасти цены
Стоимость сельскохозяйственных земель в Украине может существенно вырасти. Эксперты прогнозируют, что в течение нескольких следующих лет цены поднимутся на 15-20%. Однако для реализации такого сценария необходимо соблюдение определенных условий.
Одним из факторов, как отметил координатор земельного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Игорь Лысецкий, – стабилизация экономической ситуации. Об этом пишет OBOZ.UA.
Кроме того, по его словам, повышение цен станет возможным при наличии следующих условий:
- продолжение реформ;
- общего улучшения инвестиционного климата.
"Мы оцениваем, что динамика будет положительная – в районе 15-20% роста. Но есть много факторов. Война – один из основных, которые влияют на динамику цены и на спрос как предложения, так и покупки", – отмечается в сообщении.
В целом, по словам эксперта, самую высокую деловую активность на рынке сейчас фиксируют в центральных регионах Украины. Причина этого заключается в том, что именно здесь сосредоточены:
- наибольшие массивы сельскохозяйственных угодий;
- самые плодородные почвы;
- самый высокий уровень агропроизводства.
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Какая стоимость гектара земли в Украине
Самая дорогая земля расположена в Днепропетровской области – средняя стоимость одного гектара здесь составляет примерно 358 305 гривен. А также:
- в Ивано-Франковской – 172 336 грн;
- Тернопольской – 162 417 грн;
- Львовской – 104 046 грн;
- Донецкой областях – 101 047 грн.
По данным аналитиков, самая низкая стоимость земли наблюдается в Николаевской области – средняя цена за гектар составляет 34562 гривны. Кроме того, в:
- Запорожской – 35440 грн;
- Одесской – 38 672 грн;
- Херсонской областях – 39 040 грн.
Напомним, раньше мы рассказывали, куда выгоднее инвестировать – в землю или жилье.
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