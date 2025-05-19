В Украине ожидается существенное подорожание земли: на сколько могут вырасти цены

Стоимость сельскохозяйственных земель в Украине может существенно вырасти. Эксперты прогнозируют, что в течение нескольких следующих лет цены поднимутся на 15-20%. Однако для реализации такого сценария необходимо соблюдение определенных условий.

Одним из факторов, как отметил координатор земельного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Игорь Лысецкий, – стабилизация экономической ситуации. Об этом пишет OBOZ.UA.

Кроме того, по его словам, повышение цен станет возможным при наличии следующих условий:

продолжение реформ;

общего улучшения инвестиционного климата.

"Мы оцениваем, что динамика будет положительная – в районе 15-20% роста. Но есть много факторов. Война – один из основных, которые влияют на динамику цены и на спрос как предложения, так и покупки", – отмечается в сообщении.

В целом, по словам эксперта, самую высокую деловую активность на рынке сейчас фиксируют в центральных регионах Украины. Причина этого заключается в том, что именно здесь сосредоточены:

наибольшие массивы сельскохозяйственных угодий;

самые плодородные почвы;

самый высокий уровень агропроизводства.

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Какая стоимость гектара земли в Украине

Самая дорогая земля расположена в Днепропетровской области – средняя стоимость одного гектара здесь составляет примерно 358 305 гривен. А также:

в Ивано-Франковской – 172 336 грн;

Тернопольской – 162 417 грн;

Львовской – 104 046 грн;

Донецкой областях – 101 047 грн.

По данным аналитиков, самая низкая стоимость земли наблюдается в Николаевской области – средняя цена за гектар составляет 34562 гривны. Кроме того, в:

Запорожской – 35440 грн;

Одесской – 38 672 грн;

Херсонской областях – 39 040 грн.

Напомним, раньше мы рассказывали, куда выгоднее инвестировать – в землю или жилье.

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