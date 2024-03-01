Ролики, в яких російські військові здаються в полон українським дронам, уже неодноразово з’являлися в мережі. Але черговий випадок, зафільмований аеророзвідниками 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", – це щось новеньке! Цей лайфхак взяття в полон можуть використовувати й інші наші підрозділи.

Наші бійці з 10-ки розбили штурмову групу ворога, на полі бою залишився лише один росіянин, який перелякано ховався під бронемашиною за тілом уже навіки "демобілізованого" колеги.

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Тоді аеророзвідники 10 ОГШбр з дрона скинули горе-бійцю записку: "Хочеш жити – йди за пташкою по полю". Той спочатку злякався і відкинув послання, але потім пересилив страх, прочитав… і з радістю побіг за БПЛА в український полон!

"Вони бояться. Вони хочуть жити. Ще один росіянин здався в полон коптеру, він розуміє, що це не його війна. Україна поверне всі території", – прокоментувала цей яскравий епізод пресслужба 10 ОГШбр.

Раніше "едельвейси" оприлюднили відео, як один боєць бригади самотужки відбивав штурм одразу 10-х окупантів.