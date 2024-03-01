Оккупант сдался дрону: смотрите лайфхак-видео

Ролики, в которых российские военные сдаются в плен украинским дронам, уже неоднократно появлялись в сети. Но очередной случай, снятый аэроразведчиками 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", – это что-то новенькое! Этот лайфхак взятия в плен могут использовать и другие наши подразделения.

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Наши бойцы с 10-ки разбили штурмовую группу врага, на поле боя остался лишь один россиянин, испуганно прятавшийся под бронемашиной за телом уже навеки "демобилизованного" коллеги.

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Тогда аэроразведчики 10 ОГШбр с дрона сбросили горе-бойцу записку: "Хочешь жить - иди за птичкой по полю". Тот сначала испугался и отбросил послание, но потом пересилил страх, прочитал… и с радостью побежал за БПЛА в украинский плен!

"Они боятся. Они хотят жить. Еще один россиянин сдался в плен коптеру, он понимает, что это не его война. Украина вернет все территории", – прокомментировала этот яркий эпизод пресс-служба 10 ОГШбр.

Ранее "эдельвейсы" обнародовали видео, как один боец бригады отбивал штурм сразу 10-х оккупантов.