Окупанти на східному напрямку втратили ще два винищувачі: офіційно

Зранку 19 лютого 2024 року на східному напрямку фронту українськими Силами оборони було ліквідовано два літаки російських окупантів.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, знищено винищувачі Су-34 та Су-35С.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський також підтвердив цю новину.

"Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С", – написав він у Фейсбуці та подякував Повітряним силам ЗСУ.

Нагадаємо, зранку 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

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