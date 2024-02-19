Оккупанты на восточном направлении потеряли еще два истребителя: официально

Утром 19 февраля 2024 года на восточном направлении фронта украинскими Силами обороны были ликвидированы два самолета российских оккупантов.

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Как сообщил командующий Воздушными Силами Николаем Олещуком, уничтожены истребители Су-34 и Су-35С.

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский также подтвердил эту новость.

"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С", — написал он в Фейсбуке и поблагодарил Воздушные силы.

Напомним, утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

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