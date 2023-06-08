Окупанти почали обстрілювати затоплений Херсон, коли дізналися, що туди приїхав Зеленський (відео)

У четвер, 8 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонську область та провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Як повідомляє пресслужба глави держави, президент заслухав доповіді спеціальних відомств, які задіяні в ліквідації наслідків екоциду та в евакуації херсонців з затоплених територій.

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Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін доповів Зеленському про "організацію життєзабезпечення на затоплених територіях".

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Зазначається, що Зеленський розпорядився підрахувати збитки, завдані росіянами та виділити кошти для компенсацій жителів області, які постраждали внаслідок катастрофи.

"Крім того, глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", – зазначили в ОП.

Також Зеленський відвідав пункт евакуації жителів, які постраждали від затоплення – його розгорнуто на базі одного з медичних закладів Херсона. держави доповіли, що громадяни забезпечені харчуванням.

Звертаючись до херсонців, які перебувають у цьому пункті, президент сказав: "Ви зараз проходите через це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, відбудуємо".

"Хочу подякувати вам усім за важливу роботу, яку ви виконуєте навіть під обстрілами. Ви героїчні люди", – додав Президент.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни знову обстріляли Херсон. "Триває евакуація людей, а в цей час росіяни обстрілюють Херсон. Звичайні терористи", – написав він у Телеграм-каналі.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія обстрілює прибережні території та середмістя.

Нагадаємо, є перші загиблі від підриву Каховськоі ГЕС.

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