Рівень води на Херсонщині продовжує рости: яка ситуація в області після підриву Каховської ГЕС ( фото,відео)

Після підриву Каховської ГЕС станом на 8 червня рівень води у Херсонській області продовжує підвищуватись на два сантиметри кожні 30 хвилин. Вода досягла Чорнобаївки: звідси евакуювали п’ять людей. Загалом з ураженої зони вивезено 1900 жителів. На лівому березі проведення евакуації неможливе.

Про це в повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі марафону "Єдині новини".

"Щодо лівого берега, там ситуація ускладнюється тим, що російські окупанти не допускають волонтерів до рятування людей. А самі в цей час в деяких населених пунктах тікають. Ми будемо продовжувати боротися за наших людей, звертатися до міжнародних фондів, щоб нам допомогли, щоб можливо домовилися, аби ми могли виїхати, одразу будемо забирати всіх людей звідти", – заявив Толоконніков.

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Також, рівень води росте у річці Вірьовчина. Дорога до Комишан затоплена, вода піднялась у самому селищі та у мікрорайоні Шуменський.

"У нас є чотири гуманітарні пункти, там є, де переночувати, є їжа, питна вода. Далі люди можуть побути перший день, потім виїхати до Миколаєва, Кривого Рогу. Щодня є безплатні автобуси. Від різних областей є повідомлення, що можуть прийняти там 340, там 500 людей. Вся Україна згуртувалась навколо Херсонщини, приїжджають, допомагають, вдячні й волонтерам, які долучились і продовжують працювати", – повідомив він.

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Середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5, 61 см. станом на ранок 8 червня. Затоплено 600 квадратних кілометрів території: 32% – правобережжя та 68% – правобережжя.

Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

"На 6 годину ранку евакуйовані з місць підтоплень 1999 людей. З них 1495 – жителі мікрорайону Корабел", – заявив він.

За словами пресофіцера головного управління Національної поліції у Херсонській області Андрія Кованого, багато людей з зони підтоплення евакуюватись відмовляються.

Нагадаємо, є перші загиблі від підриву Каховськоі ГЕС.

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