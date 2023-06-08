Уровень воды в Херсонской области продолжает расти: какая ситуация в области после подрыва Каховской ГЭС ( фото, видео)

После подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 8 июня уровень воды в Херсонской области продолжает повышаться на два сантиметра каждые 30 минут. Вода достигла Чернобаевки: отсюда эвакуировали пять человек. В общей сложности из пораженной зоны вывезено 1900 жителей. На левом берегу проведение эвакуации невозможно.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире марафона "Единые новости".

"По левому берегу, там ситуация осложняется тем, что российские оккупанты не допускают волонтеров к спасению людей. А сами в это время в некоторых населенных пунктах убегают. Мы будем продолжать бороться за наших людей, обращаться в международные фонды, чтобы нам помогли, чтобы возможно договорились, чтобы мы могли уехать, сразу будем забирать всех людей оттуда", – заявил Толоконников.

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Также уровень воды растет в реке Веревчина. Дорога до Камышана затоплена, вода поднялась в самом поселке и в микрорайоне Шуменский.

"У нас есть четыре гуманитарных пункта, там есть, где переночевать, есть еда, питьевая вода. Дальше люди могут побыть первый день, потом выехать в Николаев, Кривой Рог. Ежедневно есть бесплатные автобусы. От разных областей есть сообщения, что могут принять там 340, там 500 человек. Вся Украина сплотилась вокруг Херсонщины, приезжают, помогают, благодарны и волонтерам, которые присоединились и продолжают работать", - сообщил он.

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Средний уровень подтопления в Херсонской области составляет 5, 61 см. по состоянию на утро 8 июня. Затоплено 600 квадратных километров территории: 32% – правобережье и 68% – правобережье.

Об этом в Telegram сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

"На 6 часов утра эвакуированы из мест подтоплений 1999 человек. Из них 1495 – жители микрорайона Корабел", – заявил он.

По словам пресс-офицера главного управления Национальной полиции в Херсонской области Андрея Кованого, многие из зоны подтопления эвакуироваться отказываются.

Напомним, есть первые погибшие от подрыва Каховской ГЭС.

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