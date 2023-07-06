Окупанти завдали ракетного удару по Україні: влучили в багатоповерхівку у Львові, 4 загиблих і десяток поранених (фото, відео)

У результаті російської ракетної атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а також внаслідок влучання ракети в багатоповерховий будинок є загиблі і поранені. Внаслідок атаки зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах будинку.

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Про це пишуть ЗМІ за інформацією голови Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максима Козицького та міського голови Львова Андрія Садового.

Згодом Андрій Садовий оновив інформацію, повідомивши про чотирьох поранених, і додав, що кількість постраждалих збільшується. Він також зазначив, що одна людина перебуває у важкому стані.

Максим Козицький пізніше повідомив, що ракета, яка влучила, належить до російської армії, і вона вразила багатоповерховий будинок у Львові. В результаті вибуху виникла пожежа, яку вдалося загасити рятувальникам.

"На місці події працюють пожежники, медики та фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Людям надається всі необхідна допомога. Рятувальники займаються розбиранням завалів", – додав Максим Козицький, голова Львівської ОВА.

По багатоповерхівці у Львові росіяни вдарили ракетою "Калібр". Усього росія вночі задіяла проти України 6 ракетоносіїв із залпом у 36 ракет. Три з яких надводні, ще три – підводні. Водночас Гуменюк наголосила, що ракети типу "Калібр" випущені із моря можуть долати значні відстані, тому несуть небезпеку для всієї України

Пізніше відбій оголосили для Чернігівської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Одеської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, а згодом і на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

В результаті роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

Раніше ми повідомляли, що 5 липня пролунали вибухи в окупованій росіянами Ясинуватій Донецької області. Вони сталися біля залізничного вокзалу. Як повідомили очевидці, влучання було по складах російських інтервентів.

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