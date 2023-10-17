Окупанти обстріляли гуртожиток у Слов'янську: під завалами перебувають люди (фото)

Внаслідок чергового обстрілу військ рф у місті Слов'янськ, Донецька область, 5-поверховий гуртожиток отримав серйозні руйнування.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про те, що після російського обстрілу двоє осіб опинилися під завалами цієї будівлі. Інформацію про це поширили у Telegram-каналі ДСНС.

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За попередньою інформацією, цей страшний інцидент стався під час атаки російських військ на житлову забудову в Слов'янську. Пошкоджені будівлі свідчать про жорстокість обстрілу та загрозу для життя мирного населення.

На місці події вже працюють рятувальники з Донеччини та спеціальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони здійснюють аварійно-рятувальні роботи з метою знайти та допомогти потерпілим під завалами. Такі ситуації потребують швидких і професійних заходів для врятування життів та мінімізації ризиків для постраждалих.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях зазначив, що обстріл здійснювався на центр міста, вулицю Свободи. Також відбулися влучання в будівлю гуртожитку аграрного коледжу, що є серйозною загрозою для життя мирних мешканців. У цій складній ситуації важливо координувати дії рятувальників та шукати можливості для якнайшвидшого рятування постраждалих.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

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