Окупанти обстріляли село Гроза на Харківщині: 49 загиблих, серед яких 6-річний хлопчик (фото)

Згідно з повідомленням, російські окупаційні війська нанесли удар по Куп’янському району Харківщини, що призвело до загибелі, за попередніми даними, 48 осіб.

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Президент Володимир Зеленський оголосив про новий трагічний інцидент на сході України через свій офіційний канал в Telegram.

Зеленський висловив свої співчуття родинам і близьким загиблих та засудив цей акт жорстокості. Він наголосив, що це був цілеспрямований теракт російських сил. Президент наголосив, що потрібно припинити російський терор та визнавати всіх, хто підтримує росію, злочинцями.

Зеленський також висловив подяку всім лідерам та народам, які підтримують Україну у захисті її життя та незалежності.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також оприлюднив інформацію про подію, повідомивши, що російські сили обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза, Куп'янського району.

Попередньо відомо про 49 загиблих, серед яких є дитина - 6-річний хлопчик, а також ще 6 поранених, серед яких також дитина – дівчинка. Рятувальні роботи на місці події тривають.

Голова Обласної Державної Адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що інцидент стався приблизно о 13:15 із обстрілом кафе та магазину в селі Гроза.

Нагадаємо, що на Херсонщині ворогом вже зруйновано вщент 24 об’єкти медзакладів та ще щонайменше 154 – пошкоджено.

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