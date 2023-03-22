Окупанти прицільно обстріляли ракетами житлові будинки в Запоріжжі

У Запоріжжі ракета потрапила у багатоповерхівку

22 березня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. З 08:41 в області почалась повітряна тривога та з'явилися повідомлення про вибухи в місті.

"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця", – заявив Єрмак.

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За попередньою інформацією, російські війська ведуть обстріл із ЗРК С-300. На черговий злочин загарбників відреагував Володимир Зеленський:

"Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", – написав президент.

Фото та відео з місця події публікують місцеві жителі та ЗМІ.

Нагадаємо, що у ГУР Міноборони України спрогнозували, як часто Росія може здійснювати масовані атаки ракетами та дронами. Ворог продовжує накопичувати сили.

Після масованої атаки 9 березня окупанти використали шість дороговартісних гіперзвукових ракет типу "Кинджал", які несуть літаки МіГ-31К. У Головному управлінні розвідки розповіли, скільки таких ракет залишилося на росії.

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