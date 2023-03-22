Оккупанты прицельно обстреляли ракетами жилые дома в Запорожье

22 марта российские оккупанты обстреляли Запорожье. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. С 08.41 в области началась воздушная тревога и появились сообщения о взрывах в городе.

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – заявил Ермак.

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По предварительной информации, российские войска ведут обстрел из ЗРК С-300. На очередное преступление захватчиков отреагировал Владимир Зеленский:

"Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", – написал президент.

Видео дня

Фото и видео с места происшествия публикуют местные жители и СМИ.

Напомним, что в ГУР Минобороны Украины спрогнозировали, как часто Россия может совершать массированные атаки ракетами и дронами. Враг продолжает накапливать силы.

После массированной атаки 9 марта кафиры использовали шесть дорогостоящих гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. В Главном управлении разведки рассказали, сколько таких ракет осталось на россии.

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