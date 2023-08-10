Окупанти знову обстріляли Запоріжжя: одна людина загинула (фото, відео)

Російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя у четвер, 10 серпня. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram. Окрім цього, станом на 21:45 відомо про 11 постраждалих, один з них у важкому стані.

"Російські терористи знову вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури. На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють", – зазначив він.

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Куртєв додав, що зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. Окрім того, вже відомо про дві ушкоджених багатоповерхівки.

Додамо, 9 серпня завдали удару по житловому кварталу у Запоріжжі. Тоді троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, рф використала ракету Х-35.

Нагадаємо, про ракетний обстріл Покровська стало відомо уночі 7 серпня. росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин.

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