Окупанти знову здійснили масовану атаку на Київ: запущено понад 40 ракет та дронів

У ніч на 29 травня ворог знову здійснив масовану ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей України.

Голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що сили ППО на Одещині працювали по "Шахедам". "Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури", – додав він.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси сталася пожежа, інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що ворог атакував південні області України іранськими дронами. "У нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО", – додала вона.

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Також було атаковано Львівську, Вінницьку та Хмельницьку області. Голова військової адміністрації Львівської області Максим Козицький повідомив про роботу ППО. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначив, що вночі українські захисники "відпрацьовували повітряні цілі".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог атакував столицю ударними дронами й крилатими ракетами: "Це вже 15-та повітряна атака з початку травня! Цієї ночі знову були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував боєприпаси "Shahed".

У КМВА зауважили, що атака на Київ була комбінованою та здійснювалася за різними напрямками.

"Загалом силами та засобами нашої ППО було виявлено та знищено понад 40 повітряних цілей", – йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі подякував силам ППО та повідомив, що "завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих".

У КМВА зазначають, що у Подільському районі столиці унаслідок падіння уламків пробило дах житлового будинку, обійшлось без жертв.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня російські бойовики завдали найбільш масованої атаки по Україні іранськими дронами "Shahed-136/131". Ворог атакував з Брянської області та з Краснодарського краю.За даними Генштабу, в ніч на 28 травня Росія застосувала проти України 59 іранських ударних безпілотників "Shahed", 58 з яких було знищено.

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