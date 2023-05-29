Оккупанты снова совершили массированную атаку на Киев: запущено более 40 ракет и дронов

В ночь на 29 мая враг снова совершил массированную ракетную атаку по Украине. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

Председатель общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук сообщил, что силы ПВО в Одесской области работали по "Шахедам". "Обломки сбитого дрона упали на территории портовой инфраструктуры", – добавил он.

В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы произошел пожар, информация о масштабе разрушений уточняется.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что враг атаковал южные области Украины иранскими дронами. "В нашем направлении были направлены дроны-камикадзе. Часть из них была уничтожена. Над Николаевщиной, Херсонщиной, Одесщиной работала ПВО", – добавила она.

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Также была атакована Львовская, Винницкая и Хмельницкая области. Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о работе ПВО. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов отметил, что ночью украинские защитники "отрабатывали воздушные цели".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что враг атаковал столицу ударными дронами и крылатыми ракетами: "Это уже 15-я воздушная атака с начала мая! Этой ночью снова были дроны - по предварительной информации, враг применил боеприпасы "Shahed".

В КМВА отметили, что атака на Киев была комбинированной и осуществлялась по разным направлениям.

"В целом силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей", – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм-канале поблагодарил сил ПВО и сообщил, что "благодаря профессиональности наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших".

В КМВА отмечают, что в Подольском районе столицы в результате падения обломков пробило крышу жилого дома, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 28 мая российские боевики нанесли наиболее массированную атаку по Украине иранскими дронами "Shahed-136/131". Враг атаковал из Брянской области и Краснодарского края. По данным Генштаба, в ночь на 28 мая Россия применила против Украины 59 иранских ударных беспилотников "Shahed", 58 из которых были уничтожены.

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