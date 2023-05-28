Запустили рекордное количество дронов: Оккупанты атаковали Украину беспилотниками, есть повреждения

В ночь с 27 на 28 мая продолжалась воздушная тревога в отдельных районах Украины на протяжении более 5 часов до 6 утра. Вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли несколько атак скорыми последовательными ударами.

По информации командования Воздушных сил Украины, враг атаковал Украину с помощью иранских ударных дронов Shahed-136/131 с северного направления (Брянская область) и южного направления (Краснодарский край). В целом Вооруженные Силы Украины зафиксировали рекордное количество пусков 54 дронов-камикадзе.

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Видео дня

В результате успешных боевых действий было уничтожено 52 шахеда. Большинство ударных БПЛА было уничтожено в районе, за который отвечает воздушное командование "Центр".

Ночью 28 мая оккупанты совершили 14 атаку на Киев и его окрестности с начала этого месяца. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко и главы КМВА Сергея Попка, силы противовоздушной обороны уничтожили более 40 БПЛА, которые приближались к Киеву с северного и южного направлений, из Вышгородского района (Иванков), Обуховского направления и юга области.

В результате падения обломков БПЛА в Печерском районе возник пожар на крыше 9-этажного дома.

Также, в Голосеевском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись крыша здания 3-этажного складского помещения, крыша ТРЦ и начались пожары на территории строительства и предприятия. Вспыхнули склады готовой продукции, разрушение в площади 1000 кв. м. Также был один пострадавший.

Пожар на крыше площадью 700 кв. м было локализовано. На общей площади 1000 кв. м были разрушены строительные конструкции. Спасатели использовали современные средства и технологии для потушения пожара.

В Соломенском районе из-за падения обломков БПЛА возле одной из АЗС одна женщина получила травмы нижних конечностей, а 41-летний мужчина погиб. Обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, что привело к разрушению части стены и пожару на 3 этаже.

В Дарницком районе в одном из магазинов были повреждены стекла и двери.

28 мая были зафиксированы взрывы в Житомирской и Сумской областях.

Накануне 28 мая 2023 года в Николаевской области силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили 1 вражеский ударный БПЛА "Shahed-131/136", сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

Также ночью 28 мая кафиры дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, сообщил председатель Криворожской городской военно-гражданской администрации Александр Вилкул. В результате повреждены 6 частных жилых домов, 2 хозяйственные постройки, газопровод и ЛЭП. К счастью, потери человеческих жизней удалось избежать.

В ночь на 26 мая оккупанты совершили ракетную атаку Киева и Днепра. В результате обстрела повреждена крыша ТРЦ, предприятия, заправка и дома, пострадавшая. В общей сложности были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон.

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