Окупанти вдарили по закладу харчування у Краматорську: є поранені, серед них дитина, під завалами перебувають люди ( фото, відео)

Увечері, 27 червня, російські окупанти вдарили по Краматорську Донецької області. Є влучання поблизу кафе, де було велике скупчення людей.

Про це повідомляє Голова ОП Андрій Єрмак та керівник Донецької ОВА Кириленко.

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб. Пораненим надаватимуть всю необхідну допомогу", – заявив Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Голова ОП підтвердив, що росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську.

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"Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке", – повідомив Єрмак.

Як повідомляє кореспондент "Донбас Реалії" Сергій Горбатенко, який працює на місці події, внаслідок обстрілу є поранені, під завалами перебувають люди.

"Сьогодні ввечері росіяни вдарили по центру та одному з селищ Краматорська. Вдарили по закладу харчування, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи. Про хід робіт будемо інформувати додатково", – повідомляє Краматорська міська рада.

У Краматорську наразі відомо про 3 загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару. Також 25 людей отримали поранення. З них - одна дитина.

Нагадаємо, росія атакувала південь України "Калібрами", "шахедами", дронами-камікадзе.

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