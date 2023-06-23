Близько 10 тисяч блакитних акул було вбито у Бразилії мисливцями за їхніми плавниками

Влада Бразилії вилучила у контрабандистів найбільшу в історії світу партію акулячих плавників вагою 28,7 тонни. Для того, аби зрізати стільки плавників, "мисливцям" довелося вбити приблизно 10 тисяч акул.

За даними природоохоронного агентства Ibama, цей вантаж призначався для країн Азії, де плавці акулі високо цінуються. З них готують супи традиційної китайської кухні. Вартість одного кілограма плавців може сягати 1000 доларів.

"Для того, щоб видобути майже 29 тонн плавників, браконьєрам потрібно було зловити близько 10 тисяч синіх акул (Prionace glauca) та акул мако (Isurus oxyrinchus). Примітно, що їхній цілеспрямований видобуток заборонений бразильським законодавством", – йдеться у повідомленні.

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Вартість вилученого товару може перевищити мільйон доларів.

Раніше влада Бразилії внесла акулу мако до списку видів, що зникають. Однак браконьєри продовжують вбивати акул заради їхніх плавців. Зазвичай браконьєри зрізають у живих акул плавці та викидають рибину назад у море, де вони гинуть.

Вчені підрахували – щороку в усьому світі вбивають приблизно 73 мільйони акул через їхні плавники. Зокрема, у США діє закон, який забороняє купівлю та продаж акулячих плавників в країні.

Нагадаємо, в турецькій Антальї на вудку спіймали рідкісну тупоносу акулу. Очі у цієї хижачки були неймовірного смарагдового кольору.

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