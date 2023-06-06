Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні через підрив Каховської ГЕС: де відбувається евакуація

Внаслідок підриву Каховскьої ГЕС, приблизно 16 тисяч осіб, що проживають на правобережжі Херсонщини, знаходяться в критичній зоні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр.

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Наразі, станом на 07:30, повністю або частково затоплені наступні населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка та мікрорайон Острів у місті Херсоні, Херсонського району. Прогнозується, що будуть затоплені й інші населені пункти, і влада готова до цього.

Зараз організована евакуація мешканців зазначених населених пунктів за допомогою автобусів. Людей перевозять до Херсона, а далі планується їх переміщення до Миколаєва, а звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст.

О 12:00 з Херсона відправиться евакуаційний поїзд до Миколаєва. Інформація щодо подій у зв'язку з надзвичайною ситуацією на Каховській ГЕС передається громадськості.

Військова адміністрація та всі відповідні служби, зокрема ДСНС та поліція, з 5:00 ранку перебувають у підвищеній готовності. Була утворена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якій були поставлені відповідні завдання. Ведеться активна евакуація населення. Всі голови громад та старости отримали інструкції та інформують населення про необхідні заходи безпеки. На кожній території був створений окремий штаб, який відповідає за координацію дій на місцях.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупаційні війська підривали дамбу Каховської гідроелектростанції.

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