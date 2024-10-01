Жовтень почався з сильної магнітної бурі: скільки триватимуть удари та як захиститися

У жовтні 2024 року на Землі очікується кілька періодів магнітних бур, що сягатимуть червоного рівня небезпечності. Один з таких геоштормів вже почався.

За даними додатку Meteoagent, 1 жовтня спостерігається магнітна буря силою у чотири бали. З 2 по 4 жовтня настане період затишшя.

Попередній прогноз магнітних бур має такий вигляд: 5, 6 та 10 жовтня – магнітна буря К-індексу 4.11, 12 та 22 жовтня – магнітна буря К-індексу 5. 27 жовтня – магнітна буря К-індексу 4.

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Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі подібного рівня можуть спричинити головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та підвищений ризик загострення хронічних захворювань у метеочутливих людей. Особливо це стосується тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою.

Експерти рекомендують у період магнітних бур дотримуватись кількох простих правил, щоб мінімізувати негативні наслідки для організму. Перш за все, важливо пити більше води, уникати стресових ситуацій та фізичних навантажень. Також варто слідкувати за режимом дня та намагатися забезпечити якісний відпочинок.

Застосування заспокійливих засобів на рослинній основі або легких заспокійливих препаратів за рекомендацією лікаря також може допомогти. Окрім того, варто звести до мінімуму використання гаджетів, які можуть посилювати втому через вплив геомагнітних хвиль.

Астрономи продовжують слідкувати за станом сонячної активності, і поки не виключають можливість нових бур найближчими днями. Щоб бути в курсі подій та адаптувати свій графік, варто регулярно перевіряти прогнози магнітних бур та зважати на рекомендації фахівців.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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