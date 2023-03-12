Оладки з цвітної капусти: все що треба для здорового сніданку

Цвітна капуста це просто скарбничка корисних речовин та вітамінів. Наприклад, заліза в ній у 2 рази більше, ніж в зеленому горошку, перці, або салаті, а аскорбінової кислоти більше ніж у білокачанній капусті.

Вона містить мінеральні солі, білки, вуглеводи, амінокислоти. Страви з неї виходять дуже апетитними та корисними.

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Пропонуємо вам рецепт оладок з цвітної капусти, до яких не треба додавати яйця, що робить страву більш дієтичною. Для цієї страви вам знадобиться цвітна капуста, борошно, зелень та насіння льону або ж крупинки чіа.

Для початку потрібно гарно помити капусту та розділити її на частинки. Додати до суцвіття 2 ст. л. насіння льону або чіа та кілька разів прокрутити у чаші блендера. Кілька гілочок будь-якої зелені, що вам подобається, помийте та просушіть та дрібно поріжте, додайте до суміші капусти й насіння. Потім всипте кілька столових ложок борошна й за бажанням посоліть і поперчіть. У вас має вийти густа однорідна маса, схожа на густу сметану.

Поставте розігріватися пательню, коли вона буде достатньо гарячою, влийте столову ложку олії та почніть викладати капустяні оладки. Перший бік оладок смажте під кришкою, а другий – на відкритій сковорідці.

Викладайте готові оладки на паперовий рушник, аби він увібрав зайву олію. Подавати можна зі сметаною, або з несолодким йогуртом.

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