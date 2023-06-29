Олег Винник опублікував пост про повернення коштів за скасовані концерти у 2021 році: фанати обурились

Український співак Олег Винник нещодавно виклав пост повернення коштів за скасовані ще у 2021 році концерти. У відповідь на це мережа вибухнула невдоволенням.

Про повернення квитків Винник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Частина його фанатів зраділа появі співака у соцмережах та можливому поверненню коштів, решта ж обурилась, чому так довго тягнули з поверненням квитків та задавали провокаційні питання про місцерозташування Винника, називаючи його “недоартистом".

Останній раз у публічному просторі артист з'являвся 3 березня 2022 року – він тоді опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі своє відеозвернення щодо вторгнення російських окупантів в Україну. Через деякий час він вийшов на зв‘язок та пояснив,що ще до початку російського вторгнення він поїхав на лікування до Німеччини та перебував у Берліні. Винник не знав, що говорити українцям та як їх підтримувати. За словами співака, він вважав, що ніхто його не буде слухати, адже він не в країні, де нині війна.

Нагадаємо, Олег Винник стурбував зникненням.

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