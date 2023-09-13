Омолоджувальний крем для лиця з рису, який використовують кореянки

Крем з рису для обличчя - як приготувати самостійно омолоджувальний крем з рису

Рис – дуже популярний продукт не тільки в харчуванні корейців, але й в догляді за шкірою. Жительки Південної Кореї обов'язково додають його у свій косметичний догляд.

Видання Sante+ пише, що крем для обличчя на основі рису дуже легко приготувати. Він матиме зволожувальні та омолоджувальні властивості.

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Які інгредієнти потрібні для крему:

4 столові ложки рису;

4 столові ложки мигдального чи кокосового молока;

1 столова ложка мигдальної олії;

2 капсули вітаміну Е;

вода.

Спосіб приготування корейського рисового крему:

1. Рис ретельно промиваємо. Залишаємо його замочуватися в ємності з водою на ніч.

2. Наступного дня рис зливаємо і кладемо у блендер. Додайте 4 столові ложки мигдального чи кокосового молока і все перемішуємо.

3. Проціджуємо, потім переливаємо засіб у каструлю і ставимо на повільний вогонь, іноді помішуючи.

4. Коли крем почне густіти, вимкніть вогонь, продовжуючи добре помішувати.

5. Додаємо в крем вміст капсул вітаміну Е, а також мигдальне масло. Перелийте це у скляну пляшку і дайте охолонути.

Спосіб застосування рисового крему для обличчя

Для відновлення фарфорового кольору обличчя та догляду за зрілою шкірою використовуйте цей крем наступним способом:

1. Спочатку вмиваємося і добре висушуємо обличчя.

2. Наносимо невелику кількість крему на шкіру обличчя, залишаємо на 15 хвилин. Потім змиваємо теплою водою.

Рекомендується наносити цей засіб на обличчя щовечора перед сном. Рисовий крем може зберігатися до місяця при умові тримання в холодильнику.

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