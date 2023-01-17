"Він не клоун, він ворог": українці відреагували на вибачення Арестовича за слова про трагедію у Дніпрі

Олексій Арестович вибачився за слова про трагедію у Дніпрі

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував свої слова трагедії у Дніпрі 14 січня. Раніше він заявив, що ракету, що нібито впала на багатоповерхівку, збили українські сили ППО, викликавши своїми словами хвилю ненависті в мережі.

Він знову з'явився в ефірі телеканалу Фейгін Live та вибачився перед усіма українцями. Арестович також наголосив, що його слова не мали юридичних наслідків.

"Я сьогодні хочу реально вибачитися перед наступними людьми. По-перше, вибачитися перед родичами та близькими загиблих та постраждалих. По-друге, мешканцям Дніпра, які особисто переживають цю трагедію. Це трагедія для всіх нас, але для них це особиста трагедія", - промовив Олексій Арестович.

Він підкреслив, що зараз не підходящий час розбиратися в його винності, він просто хоче вибачитись перед травмованими людьми.

За його словами, проти нього особисто було організовано цілу компанію від ботів, проведену "опозицією разом із росіянами".

"Це організована кампанія, яку мимоволі підхопила хвиля людей, травмованих цим злочином", - наголосив радник ВП.

У себе в телеграм-каналі Арестович нагадав, як вплинуло розкручене на нього цькування в інформаційному просторі.

"Але ті люди, які спеціально крутять цю тему, мають цілком конкретну мету. Москва розкручує її для ослаблення українського інформаційного впливу (у тому числі і на росіян)", - наголосив Арестович.

На його думку, не час зараз грати у політичні ігри у країні, що воює.

Реакція українців на вибачення Арестовича

Зазначимо, що під відео на каналі Марата Фейгіна глядачі залишають позитивні коментарі. Водночас на інших каналах українці не такі ввічливі у висловлюваннях.

Вони кажуть, що Арестович загрався і йому час на передову.

Також згадують слова, що Арестович є актором.

На думку українців, його вибачення вже нікому не потрібні.

Скандальна заява Арестовича щодо ракетної атаки Дніпра

Позаштатний радник ОП Арестович в ефірі російського журналіста Марка Фейгіна заявив, що українські сили ППО збили ракету Х-22. Її уламки впали на під'їзд багатоповерхівки та вибухнули.

Цю неправдиву заяву дуже швидко рознесли пропагандистські ЗМІ не лише на свою аудиторію, а й на західну.

РосЗМІ розкрутили цю заяву як визнання у невинності атаки росіян на українське місто.

Низка українських чиновників закликала відреагувати на заяви Олексія Арестовича із залученням спецслужб.

Пізніше Олексій Арестович спробував виправдатися за свої слова, закликавши всіх читачів "бути розумнішими" і не реагувати на публікації пропагандистів.

У другому посту Арестович зазначив, що був дуже втомленим та інформаційно завантажений на час ефіру з Фейгіним. Що саме казав радник президента ВП Арестович, можна дізнатися з цього посилання.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Україна не має вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22. З початку повномасштабної війни росія випустила понад 210 ракет цього типу, жодну з них не збила українська ППО.

Нагадаємо, росія вдарила по житловому будинку в Дніпрі, в будинку зруйновано десятки квартир. Жертвами удару по цивільній забудові вже стали 40 людей, серед них троє дітей.

Раніше Uaportal публікував відео про те, як рятувальники шукають жінку під завалами та просять її кричати сильніше.

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