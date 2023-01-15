Українців розізлила заява Арестовича про "збиту" ракету Х-22, а той намагався виправдатися

Українців обурила заява позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича про ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі. У Повітряних сил ЗСУ спростували його заяву.

Арестович в етері російського журналіста Марка Фейгіна заявив, що нібито українські сили ППО збили ракету Х-22. Її уламки впали на під'їзд багатоповерхівки та вибухнули.

Цю неправдиву заяву дуже швидко рознесли пропагандистські ЗМІ не лише на свою аудиторію, але й на західну. Зокрема пропагандисти масово поширили заяву Арестовичу як "зізнання" у тому, що росія не винна.

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Журналістка Тетяна Вергелес у своєму Facebook зауважила, що Арестович – один з виразних маркерів присутності в Україні гібридних, підривних сил росії, які є складовою р*шистської воєнної машини.

Політик Віталій Олуйко назвав Арестовича "інформаційним провокатором", якому приділяють занадто багато уваги.

Крім цього, українці зауважили у соцмережах, що Арестович працює як спікер російської ІПСО. Вони просять СБУ та владу щось зробити з його висловами та пошуком "хороших російських лібералів".

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував заяву Арестовича та закликав українські спецслужби відреагувати на цей випадок. Він підтвердив, що ворожий ракетний удар був прямий, жодного ППО.

Філатов обурився, що командувач Повітряних Сил був змушений спростовувати виступ Арестович та щось доводити.

Координатор групи "Інформаційний спротив", полковник ЗСУ Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook зауважив, що в етері з Фейгіним Арестович легалізував російську інформаційну методичку.

Як Арестович намагався виправдатися за цю заяву

"Вибілення" своєї персони Арестович приділив одразу два пости у своїх соцмережах. У першому дописі він закликав "бути розумнішими", а російським заявам нібито ніхто не повірить. Та й взагалі українців не повинна хвилювати реакція росЗМІ.

У другому дописі Арестович вказав, що був дуже втомленим та інформаційно завантаженим на час етеру з Фейгіним. Ще він довірився словам товариша, колишнього ППО-шника, який нібито чув два вибухи.

Україна не може збивати такі ракети як Х-22

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Україна не має вогневих засобів, які здатні збивати ракети Х-22. Від початку повномасштабної війни росія випустила понад 210 ракет цього типу, з них жодну не збила українська ППО.

"У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами ППО", – пояснили військові.

Маса бойової частини Х-22 близько 950 кілограмів. Максимальна дальність польоту – до 600 кілометрів. Коли її запускають з великих відстаней, то відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Такі ракети зможуть збивати тільки зенітні ракетні комплекси, які у перспективі Україні можуть надати західні партнери. Зокрема це системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T.

Українські захисники закликали українців довіряти лише офіційним заявам Міноборони, Генштабу чи інших видів і родів військ ЗСУ. Варто ретельно перевіряти будь-які "гучні" висловлювання, що тиражуються у мережі.

Нагадаємо, 14 січня російські бойовики запустили по Україні понад 30 ракет: 28 крилатих та 5 авіаційних. Одна з них – Х-22 – влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, де мешкали 1700 людей, та зруйнувала вщент кілька під'їздів (72 квартири).

Президент Зеленський пообіцяв російським терористам жорстоке покарання за смерть невинних українців.

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