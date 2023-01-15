Украинцев разозлило заявление Арестовича о "сбитой" ракете Х-22, а тот пытался оправдаться

Украинцев возмутило заявление внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича о ракетном ударе по жилому дому в Днепре. В Воздушных силах ВСУ опровергли его заявление.

Арестович в эфире российского журналиста Марка Фейгина заявил, что якобы украинские силы ПВО сбили ракету Х-22. Ее обломки упали на подъезд многоэтажки и взорвались.

Это неправдивое заявление очень быстро разнесли пропагандистские СМИ не только на свою аудиторию, но и на западную. В частности, пропагандисты массово распространили заявление Арестовичу как "признание" в том, что россия не виновата.

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Журналистка Татьяна Вергелес в своем Facebook отметила, что Арестович – один из выразительных маркеров присутствия в Украине гибридных, взрывных сил россии, составляющих р*шистскую военную машину.

Политик Виталий Олуйко назвал Арестовича "информационным провокатором", которому уделяют слишком много внимания.

Кроме того, украинцы отметили в соцсетях, что Арестович работает как спикер российской ИПСО. Они просят СБУ и власть что-нибудь сделать с его высказываниями и поиском "хороших российских либералов".

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал заявление Арестовича и призвал украинские спецслужбы отреагировать на этот случай. Он подтвердил, что вражеский ракетный удар был прямой, ни одного ПВО.

Филатов возмутился, что командующий Воздушными Силами был вынужден опровергать выступление Арестовича и что-то доказывать.

Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец на своей странице в Facebook отметил, что в эфире с Фейгиным Арестовичем легализовал российскую информационную методичку.

Как Арестович пытался оправдаться за это заявление

"Отбеление" своей персоны Арестович уделил сразу два поста в своих соцсетях. В первом посте он призвал "быть умнее", а российским заявлениям якобы никто не поверит. Да и вообще украинцев не должна волновать реакция РосСМИ.

Во втором посте Арестович указал, что был очень уставшим и информационно загружен на время эфира с Фейгиным. Еще он доверился словам товарища, бывшего ПВО-шника, якобы слышавшего два взрыва.

Украина не может сбивать такие ракеты как Х-22

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что у Украины нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22. С начала полномасштабной войны россия выпустила более 210 ракет этого типа, ни одну из них не сбила украинская ПВО.

"В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбитая средствами ПВО", – пояснили военные.

Масса боевой части Х-22 около 950 кг. Максимальная дальность полета – до 600 километров. Когда ее запускают с больших расстояний, отклонение от цели может составлять сотни метров.

Такие ракеты смогут сбивать только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе Украине могут предоставить западные партнеры. В частности, это системы, как Patriot PAC-3 или SAMP-T.

Украинские защитники призвали украинцев доверять только официальным заявлениям Минобороны, Генштаба или других видов и родов войск ВСУ. Следует тщательно проверять любые "громкие" высказывания, тиражируемые в сети.

Напомним, 14 января российские боевики запустили по Украине более 30 ракет : 28 крылатых и 5 авиационных. Одна из них – Х-22 – попала в многоэтажный дом в Днепре, где проживали 1700 человек, и разрушила до отказа несколько подъездов (72 квартиры).

Президент Зеленский пообещал российским террористам жестокое наказание за смерть невиновных украинцев.

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