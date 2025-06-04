Вони не підлягають мобілізації: з якою судимістю не можна служити у ЗСУ

В Україні триває мобілізація чоловіків у зв’язку з необхідністю захисту держави від російської агресії. Однак не всі особи підлягають призову, зокрема є обмеження щодо мобілізації громадян із судимістю.

Адвокатка Тетяна Савченко пояснила, у яких випадках чоловіки із судимістю можуть бути мобілізовані, а в яких – ні. За її словами, наявність у минулому судимості не завжди є перешкодою для служби. Якщо судимість офіційно погашена, така особа вже не вважається судимою й може бути мобілізована на загальних підставах. Водночас існують винятки. Зокрема, до війська не залучають громадян, які були засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини. До тяжких відносять правопорушення, за які передбачено до 10 років ув’язнення, а до особливо тяжких — ті, що караються строком від 10 років або довічним ув’язненням.

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Особливий випадок — злочини проти основ національної безпеки. Осіб, засуджених за такими статтями, за загальним правилом не мобілізують. Втім, за окремим рішенням Генштабу ЗСУ їх все ж можуть призвати, але направити виключно до спеціалізованих підрозділів, визначених відповідними структурами.

Можлива мобілізація й тих осіб, які мають умовну судимість. Оскільки така судимість не дається за тяжкі злочини, вона не є автоматичною підставою для звільнення від призову. Крім того, немає окремих військових формувань для людей із судимістю. Їх розподіляють у військові частини, керуючись їхніми навичками й поточними потребами Збройних сил.

Що ж до осіб, щодо яких ще триває судовий процес, то до моменту винесення вироку та вступу його в законну силу підсудний не вважається судимим. Тому таких громадян можуть мобілізувати. У такому разі розгляд справи призупиняється на період служби. Як зазначила адвокатка, мобілізація автоматично стає підставою для зупинення провадження до завершення військової служби.

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