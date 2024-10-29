Вони допоможуть відволіктись від важких думок: 3 фільми, які покращать настрій

Розрив стосунків часто залишає після себе емоційну порожнечу та нескінченні думки про минуле. Кінотерапія може стати чудовим способом відволіктися та знайти натхнення для нового життєвого етапу. РБК-Україна підготував добірку фільмів, які допоможуть впоратися з любовною драмою.

"Здохни, Джон Такер!" (2006)

Легка підліткова комедія розповідає історію трьох дівчат, які випадково дізнаються, що зустрічаються з одним хлопцем – шкільною зіркою Джоном Такером. Вони розробляють план "ідеальної помсти" із залученням новенької учениці Кейт. Проте неочікувані почуття вносять свої корективи у їхній задум.

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"Хтось класний" (2019)

Після болісного розриву стосунків журналістка Дженні вирішує провести незабутній день із найкращими подругами перед переїздом до іншого міста. Ця пригода стає не просто способом забути колишнього, а й можливістю переосмислити цінність дружби та знайти сили для нового старту.

"Найвидатніші хіти" (2024)

Історія про дівчину Гаррієт, яка втратила коханого за трагічних обставин. Їй складно змиритися з втратою, особливо коли певні пісні буквально переносять її у спогади про минулі стосунки.

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