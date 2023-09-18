Небезпечно для здоров‘я: чому при печії небажано пити соду

Протягом багатьох десятиліть люди зазвичай використовували харчову соду для боротьби з печією. Цей метод, безумовно, був ефективним, але не завжди корисним для здоров'я. Непереносимість бікарбонату натрію при проблемах зі шлунком може негативно позначитися на організмі.

Про це пише радіотрек.

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Застосування великої кількості соди може призвести до розладу нирок і створити певні кислотно-лужні дисбаланси, тому лікарі не рекомендують замінити соду препаратами проти печії.

Необхідно серйозно враховувати симптоми, пов'язані з печією, і найкраще швидко звернутися до лікаря, оскільки цей неприємний симптом може вказувати на потенційну загрозу розвитку раку шлунка.

Нагадаємо, ми вже писали, що побутова хімія може бути небезпечною для життя.

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