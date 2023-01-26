'Варто чекати на небезпеку з води': астрологиня розповіла, що принесе Україні 2023 рік, і назвала найважчий період

2023 може виявитися непростим для всього світу – якщо поглянути в історію, то великі катаклізми траплялися в рік Чорного Водяного Кролика. Мова йде і про авіакатастрофи, і стихійні лиха, і державні перевороти.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявила астрологиня Яна Тимощук. За її словами, тяжко буде не лише Україні, а й іншим державам. Наприклад, Японія може постраждати від цунамі.

"У РФ взагалі буде максимально неспокійно. Проте країна-агресор влаштовуватиме теракти, й це може вплинути на Україну… Взагалі, варто чекати на небезпеку з води. Можливо, в Україні буде повінь. Або РФ може завдати ударів з Чорного моря. Також можливо, що рашисти вирішать підірвати дамби, що також призведе до повені й трагедій…" – зазначила вона.

У той же час Тимощук уточнила, що в Україні інших масштабних катаклізмів не буде. Однак попереду непростий період – лютий, березень та квітень виявляться найбільш небезпечними. Це пов’язано з таким циклом, як аркан "диявола" – через п’ятнадцять місяців з початку повномасштабного вторгнення активні бойові дії поступово припинятимуться.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.