Небезпека для власників кондиціонерів: як вберегти техніку та не переплачувати зайві кошти

Експерти рекомендують українцям регулярно очищати фільтри кондиціонера та підтримувати температуру не нижче 24 градусів, щоб уникнути неполадок і знизити витрати на електроенергію. Крім того, варто щорічно звертатися до фахівця для обслуговування техніки – це допоможе продовжити її термін служби та заощадити гроші.

Про це пише OBOZ.UA з посиланням на ДТЕК. Експерти зазначають, що багато українців, не усвідомлюючи цього, шкодять своїм кондиціонери і при цьому збільшують витрати, зокрема:

забруднені фільтри – головна причина поломок;

Основна помилка – це нехтування регулярним очищенням фільтрів. Якщо не проводити цю процедуру хоча б раз на місяць, у кондиціонері накопичуються пил та бруд, що призводить до:

зниження ефективності роботи;

перегріву двигуна;

значного зростання споживання електроенергії;

погіршення якості повітря, що може негативно вплинути на здоров'я.

"Чисті фільтри – це свіже повітря. Зокрема це також економія електроенергії та довший термін служби техніки", – підкреслюють у ДТЕК.

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встановлення температури нижче 22°C – це не комфортний режим, а надмірні витрати;

Багато людей намагаються значно знизити температуру в приміщенні, встановлюючи кондиціонер на 18-20°C, але це не найкраще рішення. Спеціалісти радять утримувати температуру в межах 24-26°C, оскільки в цьому діапазоні пристрій працює оптимально, не перевантажується і не споживає зайву енергію.

Кожен знижений градус нижче 22°C збільшує витрати на електроенергію на 8%. Це може виглядати незначним, але протягом місяця чи літа такі додаткові витрати накопичуються і стають помітними.

не давайте сонцю дуже сильно нагрівати приміщення;

Якщо кімната наповнена сонячним жаром, кондиціонер не зможе впоратись з великим навантаженням. Щоб зменшити навантаження, варто:

зашторити вікна або використати рулонні штори;

наклеїти на вікна світловідбивну плівку;

закрити вікна в найгарячіший час (з 11:00 до 16:00).

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Ці прості заходи знижують температуру в приміщенні, що полегшує роботу кондиціонера та допомагає зменшити витрати на електроенергію.

кондиціонер потребує регулярного технічного обслуговування;

Для того, щоб уникнути великих витрат на ремонт в розпал літа, хоча б раз на рік варто запросити спеціаліста, який перевірить систему, очистить зовнішній блок, заправить фреоном і перевірить роботу компресора. Це значно дешевше за покупку нового кондиціонера та допоможе продовжити термін служби техніки.

це вигідно не тільки для вашого гаманця, але й української енергетики в цілому.

У ДТЕК підкреслюють, що влітку навантаження на енергосистему збільшується, особливо під час пікових годин. Навіть незначне зниження споживання кожним користувачем може знизити ймовірність перевантаження мереж і запобігти аварійним відключенням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно очистити кондиціонер і не поламати його.

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