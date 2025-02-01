Небезпечний делікатес: яка їжа вбиває сотні людей щороку, але її всеодно споживають мільйони

Одну з найнебезпечніших страв у світі споживають пів мільярда людей, і її популярність може бути причиною того, що вона здобула смертельну репутацію, якщо її неправильно приготувати. Якщо раніше особливу увагу привернув небезпечний коі пла, який подають у Таїланді та Лаосі, то тепер мова йде про маніок, що щорічно забирає понад 200 життів.

Маніок, також відомий як касава, є основною їжею для 500 мільйонів людей, а сотні мільйонів тонн цього продукту виробляються щороку. За даними LADbible, ця рослина, що добре росте в тропічних умовах, походить з Південної Америки, хоча нині найбільшим виробником маніоку є Нігерія.

Коріння, шкірка та листя маніоку є небезпечними для споживання в сирому вигляді, оскільки містять токсичні сполуки, які можуть утворювати ціаністий водень. Солодші види маніоку можуть містити до 20 мг ціаніду на кілограм, але у найнебезпечніших сортах ця кількість може досягати 1 000 мг ціаніду.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, отруєння маніоком щорічно забирає близько 200 життів. Однак, незважаючи на те, що касава вважається одним із найбільш смертельних продуктів, чимало людей споживають її регулярно без шкоди для здоров'я. Це пояснюється тим, що люди навчилися правильно готувати маніок, щоб уникнути його токсичності.

Так само, як досвідчені кухарі можуть приготувати небезпечну рибу, яка в сирому вигляді може бути смертельною, так і люди навчилися знижувати ризики, пов'язані з маніоком, завдяки правильному приготуванню.

Споживання сирих частин маніоку або неправильне його приготування може призвести до смерті або викликати неврологічні порушення, такі як атаксія. Отже, ця їжа не лише небезпечна для життя, але й може мати серйозні наслідки для здоров'я.

Правильне приготування, що включає замочування рослини на 24 години, є важливим фактором для гарантування безпеки маніоку.

Ризик отруєння маніоком зростає під час продовольчої кризи, коли люди, страждаючи від голоду та дефіциту їжі, можуть вживати більше гірких сортів маніоку, які, ймовірно, містять більшу кількість ціаністого водню.

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