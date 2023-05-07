Небезпечний всеїдний шкідник: як позбутися капустянки в саду та на городі

Капустянка – один з найбільших та злісних городніх й садових шкідників. Комаху також називають викопницею, вовчком, ведмедкою або земляним раком через зовнішню схожість з раками.

Капустянка живиться кореневою системою рослин та може завдати значної шкоди картоплі, бурякам, моркві, капусті, кущам й деревам. А ще – від неї страждають й газони.

Живуть вовчки переважно в ґрунті, тож боротьба з ними може бути важкою. Одним з методів боротьби є використання спеціальних отрут, що вбивають комах. Загалом боротьбу потрібно вести невпинно з ранньої весни й аж до морозів.

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Способи боротьби з капустянкою

У магазинах, де продають садові препарати від шкідників можна придбати спеціальні гранули для відлякування капустянки. Можна й придбати хімічні засоби, чи біологічні препарати – вони містять натуральні, повністю біорозкладні компоненти та діють як відлякуюче для земляного рака. Існує кілька народних методів боротьби з капустянкою. Ось декілька з них:

Використання фізичних бар'єрів. Ви можете закопати в землю металеві аркуші, щоб запобігти переміщенню комахи з одного місця на інше. Також ви можете закрити зону навколо рослин міцною тканиною, щоб утруднити доступ комах до кореневої системи рослин.

Використання репелентів. Деякі ефірні олії, марганцівка та сода з оцтом можуть відлякати жуків та захистити рослини від шкідника.

Використання приманок. Ви можете розкласти на городі фрукти, щоб привернути увагу капустянки, коли жуки сповзуться, треба їх виловити та знищити.

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