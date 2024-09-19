Опуститься нижче нуля: де в Україні очікуються перші заморозки

Українців до кінця вересня чекає приємне бабине літо з теплими сонячними днями. Проте синоптики попереджають про можливі перші заморозки вже наприкінці місяця, особливо у гірських районах.

Як повідомляють метеорологи, вересень буде відносно сухим та теплим. Поступове зниження температури не призведе до різких похолодань. Однак, вже наприкінці місяця варто очікувати перших заморозків, особливо у високогір'ї Карпат.

Також вас зацікавить: Зливи затопили вулиці та будинки в Одесі (відео, фото)

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що початок тижня буде сухим і малохмарним, а температура повітря вдень досягне комфортних +26 градусів. Лише на заході та Одещині можливі дощі.

Погода в Україні 19 вересня. Джерело: УГМЦ/facebook.com Погода в Україні 19 вересня. Джерело: УГМЦ/facebook.com

"До кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода. Без дощів та заморозків, хіба що на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось кволого "мінуса", – зазначила Діденко.

У четвер, 19 вересня, погода в Україні буде переважно сухою та сонячною. Лише на півдні, зокрема на Одещині, можливі дощі та грози. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +20…+26 градусів.

Попри приємну теплу погоду, українцям варто бути готовими до зміни сезону. Синоптики рекомендують стежити за прогнозами погоди та заздалегідь готуватися до осінніх холодів.

Нагадаємо, 15 вересня в Одесі зливи затопили будинки та вулиці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!