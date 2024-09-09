Знову спекотно: де і коли очікувати на підвищення температури

Попри те, що вересень вже відзначився високими показниками температур, невдовзі очікується ще більше потепління.

Про це повідомили метеорологи у своїх прогнозах, пише PMG.

Наталка Діденко зазначила, що в середині наступного тижня українці можуть очікувати помірне підвищення температури.

Проте зростання температур не охопить всю територію країни, оскільки у західних областях збережеться прохолодна погода.

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За прогнозом метеоролога Ігоря Кибальчича, який дав огляд погодних умов на наступний тиждень, спека повернеться з 12 вересня. Температура коливатиметься від 27 до 32 градусів, а на Заході — від 20 до 25 градусів.

Однак така тепла погода триватиме недовго, оскільки температура поступово знижуватиметься. У багатьох областях країни найближчими днями очікуються дощі, що спричинені циклоном, який формуватиметься над західною частиною Європи.

Нагадаємо, раніше синоптикиня розповіла, коли в Україні почнеться справжня осінь.

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