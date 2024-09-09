Опять жарко: где и когда ожидать повышения температуры

Несмотря на то, что сентябрь уже ознаменовался высокими показателями температур, вскоре ожидается еще большее потепление.

Об этом сообщили метеорологи в своих прогнозах, пишет PMG.

Наталья Диденко отметила, что в середине следующей недели украинцы могут ожидать умеренного повышения температуры.

Тем не менее, рост температур не охватит всю территорию страны, поскольку в западных областях сохранится прохладная погода.

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По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, давшего обзор погодных условий на следующую неделю, жара вернется с 12 сентября. Температура будет колебаться от 27 до 32 градусов, а на Западе от 20 до 25 градусов.

Однако такая теплая погода будет длиться недолго, поскольку температура будет постепенно снижаться. Во многих областях страны в ближайшие дни ожидаются дожди, вызванные циклоном, который будет формироваться над западной частью Европы.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украине начнется настоящая осень.

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