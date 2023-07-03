Досвідчені городники радять ніколи не викидати картопляні шкірки: лайфхак

Досвідчені городники в Україні радять зберігати шкірки після очищення картоплі, оскільки вони можуть стати відмінним природним добривом для рослин, зокрема кущів смородини, малини, аґрусу та порічок.

Виявилося, що підкладання шкірок під кущі робить рослини більш здоровими та сприяє плодоношенню. Протягом усього сезону рекомендується постійно підкладати шкірки під кущі, слідкуючи за станом вже внесеного субстрату. Якщо він розклався, можна безпечно додати нові шкірки, повідомляє Telegram-канал "Дача. Сад та город".

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Для внесення шкірок рекомендується викопати неглибоку траншею навколо чагарника (до 20 см) і помістити туди картопляні шкірки, які накопичилися.

Також можна використовувати настій зі шкірок картоплі для підвищення родючості ґрунту перед висаджуванням розсади. Для цього шкірки слід помістити в окрему місткість, заливши гарячою водою, і залишити на 2-3 дні, періодично помішуючи. Отриманий настій можна використовувати для поливу рослин або підкладати під кущі.

Додатково рекомендується заливати шкірки підкладених під чагарник очищень одним з наявних препаратів, які допомагають покращити процес розкладання органічних речовин та забезпечують більш ефективне використання добрива.

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