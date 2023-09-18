Оригінальний смак: рецепт млинців на пиві та молоці з рисом та курятиною

Shuba поділився рецептом чудових млинців на пиві з рисом і курятиною.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 200 г

Молоко 2,8% – 250 мл

Світле пиво – 250 мл

Яйця курячі – 2 шт.

Олія соняшникова – 60 мл

Сіль – 5 г

Для начинки:

Куряче філе – 300 г

Цибуля – 1 шт.

Рис – 120 г

Яйця курячі – 1 шт.

Сир твердий – 50 г

Сметана 15% – 100 г

Масло вершкове 73% – 30 г

Зелень – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Промийте рис і зваріть до готовності, охолодіть.Яйце зваріть в круту, охолодіть і дрібно наріжте. Зелень помийте та подрібніть.

2. Для тіста яйця збийте з молоком і сіллю, поступово додаючи просіяне борошно, не припиняючи збивати. Додайте олію і пиво, добре перемішайте.

3 На розігрітій та змащеній маслом сковороді посмажте млинці з двох сторін до золотистого кольору.

4. Для начинки цибулю очистіть і подрібніть. Куряче філе, наріжте дрібним кубиком, посоліть і поперчіть. У розігрітій з маслом сковороді підсмажте цибулю до прозорості, додайте філе і смажте 10 хвилин, помішуючи.

5. Додайте до курки рис, яйце та зелень. Все перемішайте і протушкуйте 5 хвилин. Додайте 3 ложки сметани, посоліть, якщо треба і перемішайте.

6. На кожний млинець викладіть трохи начинки, загорніть конвертиком і викладіть у форму для запікання, змащену маслом. Зверху полийте сметаною, посипте сиром. Запікайте при температурі 180°C 30 хвилин.

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