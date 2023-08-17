Осінь 2023: Андре Тан розповів про головні модні напрямки

З приближенням осінніх днів варто відкрити поповнити ваш гардероб новим трендовим одягом. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про осінню моду 2023.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Зі слів Андре Тана, ці головні модні напрямки осінньої моди 2023 року допоможуть кожному бути впевненими у своєму стилі.

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"Осінь вже на носі, і це означає, що саме час почати готувати гардероб до нового сезону", – сказав Андре Тан.

Головні напрямки осіннього сезону:

Монохромна гармонія: забудьте про гарячу палітру літа, адже цього сезону акцент робиться на одному кольорі в різних відтінках. Монохромні комплекти стають актуальними. Бордовий, сірий, бежевий та інші приголомшливі відтінки відтепер грають головну роль у вашому гардеробі. Костюми-трійки та комбінації широких штанів і строгих жакетів додають образу вишуканості.

Стиль нульових повертається: сучасна мода не уявляється без впливу минулого. Тренди 2000-х років залишаються актуальними і в цьому сезоні. Від карго-штанів до вишуканих кардиганів з ґудзиками – ці стильні елементи залишаються в центрі уваги. Підкреслити образ допоможуть відчайдушно стильні аксесуари: футуристичні окуляри, масивні ланцюжки, блискучі сумки та інше.

Фактурна шкіра в тренді: шкіра завжди є символом елегантності, і цього сезону дизайнери додали до неї свій художній штрих. Популярні вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій чи з вишивкою або стежкою.

Костюм у смужку: класичний костюм у смужку знову повертається до лідерства модних трендів. Він створює стильний образ для будь-якої події, надає ділового шарму та бездоганності.

Елегантні високі чоботи: цього сезону віддайте перевагу високим чоботам до колін. Вони підкреслять ваш стиль і додадуть нотку романтики та бунтарства до образу.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав п'ять предметів гардероба, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд та навіть додати віку.

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