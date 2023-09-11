Осіннє чаювання: рецепт яблучного пирога тарт татен
Ароматний і солодкий, тарт татен за рецептом від Shuba – це ідеальний вибір для затишного чаювання в колі родини.
Інгредієнти:
Масло вершкове 73% – 50 г
Цукор – 50 г
Ваніль, стручок – 1 шт.
Яблука – 3 шт.
Тісто листкове заморожене – 320 г
Яйця курячі – 1 шт.
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Спосіб приготування:Розігрійте духовку до 200 °C.
Розтопіть вершкове масло та цукор на сковороді, яка підходить для духовки. Діаметр сковороди – 20 см. Додайте стручок ванілі та насіння та злегка покрутіть сковороду, щоб цукор розтопився в маслі. Має утворитись золотиста карамель.
Почистіть яблука, розріжте на четвертинки та акуратно викладіть у сковороду, щоб вони щільно прилягали до дна. Зменшіть вогонь до середньо-слабкого та тушкуйте протягом 8-10 хвилин. Зніміть з вогню, витягніть стручок ванілі та охолоджуйте на 5 хвилин.
Тісто Рпзкачайте тісто та виріжте коло на 2 см ширше, ніж діаметр сковороди. Тісто покладіть на яблука та натисніть на боки, щоб переконатися, що всі фрукти покриті і тісто підійшло до краю. Усе проколіть виделкою кілька разів, кондитерським пензликом змастіть тісто збитим яйцем,є та випікайте в духовці 20-25 хвилин.
Витягніть, дайте постояти 5 хвилин, після чого проведіть невеликим гострим ножем між пирогом і краєм сковороди, накрийте зверху тарілкою для подачі та переверніть на неї сковороду. Подавайте з ванільним морозивом.
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