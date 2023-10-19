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Осінній рецепт оладок з цибулею та гарбузом

Билім Олена

Осінній рецепт оладок з цибулею та гарбузом

Гарбуз – це смачний і корисний овоч, який можна використовувати в приготуванні різноманітних страв. Він містить вітаміни С, Е, К і майже все вітаміни групи В. Гарбуз ідеально підходить для тих, хто худне.

Пропонуємо спробувати приготувати оладки з цибулі та гарбуза. Вони смачні, ситні та прості у приготуванні.

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Інгредієнти:

  • 500 г гарбуза
  • 2 цибулини
  • 2 яйця
  • 1/2 склянки борошна
  • 1/2 склянки молока
  • чайна ложка розпушувача
  • чайна ложка солі
  • щіпка меленого чорного перцю
  • зелень – за бажанням
  • олія для смаження – 3-5 ст. л.

Приготування:

Гарбуз треба помити й очистити від шкірки та насіння, а потім натерти на великій терці. Цибулю наріжте дрібно, або напівкільцями. У мисці змішайте гарбуз, цибулю, яйця, борошно, молоко, розпушувач, сіль і перець. Якщо тісто вийде рідкуватим, додайте столову ложку манки та дочекайтеся, поки вона набухне, лише потім смажте. На розігрітій сковороді з рослинною олією оладки треба смажити з двох сторін до золотистого кольору.

Викладайте посмажені оладки на паперові рушники, аби позбутися зайвого жиру.

Подавати оладки з гарбузом можна з улюбленим соусом або сметаною.

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