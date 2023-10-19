Осінній рецепт оладок з цибулею та гарбузом
Гарбуз – це смачний і корисний овоч, який можна використовувати в приготуванні різноманітних страв. Він містить вітаміни С, Е, К і майже все вітаміни групи В. Гарбуз ідеально підходить для тих, хто худне.
Пропонуємо спробувати приготувати оладки з цибулі та гарбуза. Вони смачні, ситні та прості у приготуванні.
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Інгредієнти:
- 500 г гарбуза
- 2 цибулини
- 2 яйця
- 1/2 склянки борошна
- 1/2 склянки молока
- чайна ложка розпушувача
- чайна ложка солі
- щіпка меленого чорного перцю
- зелень – за бажанням
- олія для смаження – 3-5 ст. л.
Приготування:
Гарбуз треба помити й очистити від шкірки та насіння, а потім натерти на великій терці. Цибулю наріжте дрібно, або напівкільцями. У мисці змішайте гарбуз, цибулю, яйця, борошно, молоко, розпушувач, сіль і перець. Якщо тісто вийде рідкуватим, додайте столову ложку манки та дочекайтеся, поки вона набухне, лише потім смажте. На розігрітій сковороді з рослинною олією оладки треба смажити з двох сторін до золотистого кольору.
Викладайте посмажені оладки на паперові рушники, аби позбутися зайвого жиру.
Подавати оладки з гарбузом можна з улюбленим соусом або сметаною.
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