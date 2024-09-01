Осіння мобілізація в Україні: адвокати розповіли про зміни для мільйонів чоловіків

Міністерство оборони України оголосило про плани актуалізувати дані всіх чоловіків віком від 16 до 60 років за допомогою державних реєстрів, які містять найповнішу інформацію про кожного громадянина.

Це оновлення може відбутися вже цієї осені. Головна мета цього заходу – забезпечити обмін інформацією між державними реєстрами та реєстром "Оберіг" стосовно військовозобов’язаних. Крім того, передбачається, що це дозволить працівникам ТЦК виявити осіб, яких немає в реєстрі "Оберіг". Про це пише ТСН.

Адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко, які спеціалізуються на питаннях мобілізації, у коментарі ТСН висловили думку, що дані чоловіків можуть бути оновлені вже цієї осені, а заборона на керування транспортом може стати предметом судових розглядів.

"Якщо поєднаються ці реєстри, то дані громадян будуть актуалізовані. У нас в країні цифровізовані відомості щодо 90% громадян. Тобто процес актуалізації може бути недовгим", – припускає Роман Сімутін.

Чи буде більше штрафів

Роман Сімутін пояснює це питання так: "У статті адмінкодекса зазначено, що не можно накладувати штраф на особу, якщо її дані містяться в реєстрах. Є дуже цікаве рішення суду, яке було винесене десь тиждень тому. Суд скасував постанову про стягнення штрафа та зазначив, що до протоколу повинні були долучені дані про відсутність інформації про дану особу в державних реєстрах. І тільки після цього можно було накладати штраф".

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Надсилання повісток

Роман Сімутін зазначає, що може бути кілька етапів надсилання повісток, включаючи тих осіб, які не оновили свої дані, але вже перебувають на військовому обліку.

"Йдеться про тих, чиї паперові справи є в ТЦК, але цих людей немає в реєстрі "Оберіг". Повістки в такому випадку можуть виписувати на прізвища в алфавітному порядку", – зазначає правозахисник.

Штрафи стануть частим явищем

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка фокусується на питаннях мобілізації, у коментарі для ТСН.ua повідомила, що буде введено в дію систему штрафів та обмежень на управління транспортними засобами.

"Штрафів (за порушення мобілізаційного законодавства – ред.) може бути більше, оскільки розширено коло осіб, які будуть під "наглядом" ТЦК. Вважаю, що і повістки будуть надсилатись в автоматичному режимі", – каже Катерина Аніщенко.

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