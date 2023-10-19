Осіння закуска: рецепт грибної ікри

Для приготування цієї закуски за рецептом від Shuba можете використовувати будь-які лісові гриби, а всі інші інгредієнти легко можна придбати у супермаркеті.

Інгредієнти:

Моховики або інші гриби – 1 кг

Лимонна кислота – 5 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Морква – 3 шт.

Томати – 4 шт.

Часник, зубчики – 5 шт.

Сіль – 20 г

Перець чорний мелений – 5 г

Олія – 80 мл

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Спосіб приготування:

1. Варіть очищені гриби у двох літрах води з додаванням лимонної кислоти протягом 15 хвилин. Відцідити їх на друшляк. Обсмажте гриби на олії, помішуючи, протягом 10 хвилин.

2. Дрібно наріжте цибулю і натріть моркву на терці. Обсмажте їх до напівготовності.

3. Помідори подрібніть у блендері, часник наріжте дрібними шматочками.

4. Змішайте гриби, овочеву суміш, часник, томати і збийте у блендер. Посоліть, додайте перець і тушкуйте, помішуючи, на помірному вогні протягом 15 хвилин.

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