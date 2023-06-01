Помилково прийняли за пристосування для рукоділля: у Великій Британії знайшли давньоримський фалоімітатор віком 2000 років

На цікаву знахідку натрапили у римському форті Віндоланда у Нортумберленді у 1992 році. Тоді його прийняли за пристосування для рукоділля. Однак за 30 років вченим довелось змінити думку.

Про це пише NV.ua.

“Мушу зізнатися, — повідомив старший викладач археології Ньюкаслського університету Роб Коллінз. – Частина мене вважає самоочевидним, що це пеніс. Я не знаю, хто вніс його до каталогу. Можливо, хтось посоромився писати справжнє призначення предмета, або він не думав, що римляни робитимуть такі дурниці".

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З приводу дурниць можна посперечатись, адже ця знахідка буда не єдиним давньоримським дерев’яним фалосом, який знаходили. Крім того, є багато фресок, що зображають, що римляни дуже захоплювались “такими дурницями".

Довжина артефакту 16 см, хоча можливо спочатку він був більшим, адже дерево всихаєтся з часом.

Нагадаємо, невідомі науці алмази знайшли в метеориті з каньйону Діабло у США.

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