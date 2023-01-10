Зупиніть протяги та поклейте термоплівку: як французи вчать економити до 20% на опаленні будинку

Як у Франції економлять на опаленні - як французи економлять - опалювальний сезон

Для жителів Європи є звичним ділом економити на опаленні, газі чи електриці. Завдяки цьому вони можуть заощадити більш як 20% на рахунках.

Тому Sante+ поділилося альтернативами та методами зменшення споживання енергії, якими користуються у Франції. Вони будуть корисними тим, хто хоче платити менше за комунальні послуги, зокрема за опалення.

Вісім простих порад, які заощадять понад 20% на рахунку за опалення будинку

Згідно зі статистичними даними ADEME, у Франції витрати на опалення складають 66% рахунків за електроенергію, що є надмірною сумою для сімей з низьким бюджетом. Тому економія – звична справа.

1. Видаліть повітря та обслуговуйте радіатор, батареї або котел.

Щоб забезпечити оптимальну роботу вашого котла та уникнути отруєння чадним газом, поломок і проблем із надмірним споживанням, рекомендується, щоб його обслуговував фахівець. Те ж саме стосується і радіатора: його необхідно прокачати, щоб видалити повітря, яке потрапило в труби опалювальної системи.

2. Нагрійте свій будинок до потрібної температури.

Щоб заощадити гроші, важливо налаштувати опалення на правильну температуру. Дійсно, зниження температури вашого радіатора всього на один-два градуси може мати реальні зміни. В принципі, ідеальна температура у вітальнях повинна становити 19°C, а для спалень 16-17°C більш ніж достатньо.

3. Зупинити протяги та запобігти втратам тепла.

Якщо ви не можете дозволити собі інвестувати в склопакети для своїх вікон, ви можете поклеїти термоплівку або встановити прокладки, щоб холодне повітря не проникало в будинок.

Якщо у вас є димохід, то закрийте його у випадку, якщо ви ним не користуєтеся. Ізолюйте стіни, двері, підлогу та дах і подбайте про оптимізацію енергоефективності вашого будинку. Усунення всіх джерел тепловтрат дозволяє знизити рахунок за опалення.

4. Використовуйте тепло сонця.

Якщо ви шукаєте безкоштовний спосіб обігріти свій будинок, використовуйте сонячні промені вдень. Віконниці, жалюзі, штори – відкрийте все і дозвольте теплу проникнути всередину кімнат.

5. Не закривайте ваш радіатор чи батареї.

Одяг або ковдри над нагрівачем є небезпечним для пожежі, але це і запобігає випромінюванню тепла та змушує його більше працювати, щоб належним чином нагріти кімнату. Як наслідок, радіатор споживає більше енергії та збільшує ваш рахунок за електроенергію.

6. Встановити тепловідбиваючу панель.

Щоб запобігти втратам тепла через погано ізольовані стіни, розмістіть алюмінієву світловідбиваючу пластину позаду батарей чи радіатора. Таким чином ви запобігаєте розсіюванню тепла холодними стінами назовні та просто повертаєте його в кімнату.

7. Використовуйте кімнатний термостат.

Спеціально розроблений для контролю системи виробництва тепла та точного регулювання температури в усьому домі. Цей невеликий пристрій дозволяє запустити обігрів на максимальній потужності і вимкнути його, як тільки він досягне необхідної температури. Іншими словами, оснащення програмованим кімнатним термостатом забезпечує чудовий тепловий комфорт, одночасно дозволяючи обмежити споживання енергії.

8. Встановіть термостатичні вентилі.

Ці пристрої дозволяють істотно заощадити, регулюючи потужність радіатора. Якщо, наприклад, ви відкриваєте вікна вдень і сонячне тепло змушує термометр вашого опалення підніматися або температура падає з наближенням ночі, термостатичний клапан втручається, щоб збільшити або зменшити потік повітря радіатора та відрегулює тепло до потрібної температури.

Нагадаємо, що в Італії економлять на електриці, газі та воді вже давно. Мешканці цієї країни звикли вкладатися у норми під час використання енергоресурсів, аби не платити за підвищеними тарифами.

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