'Залишаться лише найбагатші': учені попередили людство про серйозну 'корекцію населення'

Сьогодні на планеті Земля проживає понад 8 мільярдів людей. Через перенаселення існує ризик "корекції популяції", яка, згідно з новим дослідженням, може відбутися до кінця століття.

Як повідомляє SciencAlert, популяційний еколог Вільям Різ з Університету Британської Колумбії в Канаді стверджує, що людство використовує ресурси Землі з нестійкою швидкістю. І природні схильності людей ускладнюють виправлення цього "просунутого екологічного перевищення".

На його думку, результатом може стати певний цивілізаційний колапс, який "виправить" населення світу. І це може статися до кінця століття. Залишаться лише найбагатші та найстійкіші суспільства, вважає він.

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"Homo sapiens еволюціонував до експоненціального розмноження, географічного розширення та споживання всіх доступних ресурсів. Протягом більшої частини еволюційної історії людства таким експансіоністським тенденціям протистояв негативний зворотний зв’язок. Однак наукова революція та використання викопного палива зменшили багато форм негативного зворотного зв’язку, що дозволило нам повністю реалізувати наш потенціал експоненціального зростання", – зазначив Вільям Різ.

Вчений зазначає, що наше домінування над планетою змусило людство забути, що нами все ще керує природний відбір. Щобільше, природна схильність людей до короткострокового мислення продовжує змушувати їх брати стільки, скільки вони можуть отримати, коли це доступно.

Він пояснив, що це спричинило надмірне споживання та забруднення, за які тепер несе відповідальність частина нинішнього населення світу, яке має зростати зі збільшенням фінансової безпеки та чисельності населення.

"Зміна клімату є доказом того, що планета вже відчуває навантаження, але це лише незначна частка загальної проблеми перевищення", – стверджує Ріс.

Оскільки людство продовжує використовувати велику кількість викопного палива, воно ігнорує "інші симптоми перевищення". "Від споживання біомаси до порушення планетарних циклів поживних речовин усі ці взаємопов’язані проблеми сприяють шостому масовому вимиранню на Землі та створюють ризик хаотичного збою основних систем життєзабезпечення нашої планети", – додав вчений.

Нагадаємо, раніше дослідники з Оксфордського університету дійшли висновку, що розвиток надрозумного штучного інтелекту прискорить загибель людства.

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